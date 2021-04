Raiola-Juve, sempre caldo l'asse di mercato: sul tavolo anche Donnarumma e lo scambio Bernardeschi-Romagnoli

Lo scambio Bernardeschi-Romagnoli, il possibile ritorno di Kean, il futuro di De Ligt. Ma anche De Paul e Pogba, senza sottovalutare Gigio Donnarumma. Sono sempre tanti gli argomenti tra la Juventus e Mino Raiola, noto agente del portiere del Milan, avvistato nei giorni scorsi alla Continassa per un punto approfondito di calciomercato.

Ipotesi scambio Bernardeschi-Romagnoli

Il vertice, ricordiamolo, è stato smentito dalla Vecchia Signora ma stando alle ultime indiscrezioni l’asse Raiola-Juventus in questa fase resta molto caldo: i Campioni d'Italia devono perfezionare almeno uno scambio in ottica plusvalenza prima della scadenza del 30 giugno, e il procuratore italo-olandese in tal senso può dimostrarsi un ottimo alleato. Tra i possibili baratti attenzione quindi a quello tra Bernardeschi e Romagnoli. Quest'ultimo è in scadenza nel 2022 e al momento non ha intenzione di fare sconti rispetto alla richiesta iniziale (oltre 5 milioni a stagione). L'ex viola, invece, preferirebbe rimanere ancora a Torino, ma è da tempo consapevole della volontà del dt Paratici di inserirlo in un maxi-affare.

Situazione Donnarumma

Ancora più delicato il capitolo Donnarumma. Come è noto, il classe '99 prende tempo in attesa di una proposta indecente di una big o di un rilancio firmato Maldini. Raiola, da parte sua, punta ad un prolungamento monstre con vista Parigi ma è pronto ad intavolare un super affare con i bianconeri, nel caso in cui Paratici riuscisse a vendere Szczesny all'estero. Curiosità: l'estremo difensore campano sarebbe disposto ad accettare anche un contratto più basso, sui 6 milioni a stagione. Al Milan, fermo all'offerta da 8, ne chiede 10-12.

