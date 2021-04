Calciomercato, Mino Raiola approda al calcio femminile. Bonansea è il suo primo acquisto

Dopo i top player della Serie A, Mino Raiola è pronto a debuttare nel calcio femminile. Raiola non è nuovo a diversificare i suoi interessi nel mondo del calcio. Il noto agente, che segue giocatori del calibro di Haaland, Pogba o il bomber del Milan Ibrahimovic nella sua ampia scuderia, ha deciso immergersi anche nel calcio femminile. Barbara Bonansea, attaccante della Juventus, è il suo primo acquisto. E già si parla del nuovo grande progetto che Raiola ha preparato per la giocatrice della Vecchia Signora. Per la Zidane al femminile l'agente avrebbe già sul tavolo un'offerta dell'Olympique Lione, una delle migliori squadre d'Europa. Raiola è quindi pronto a portare la nazionale azzurra a fare il grande salto e lottare per la Champions League.

Ultimo aggiornamento: 14:45

