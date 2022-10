Rai, presentata l'offerta TV del Mondiale in Qatar: 64 partite in esclsiva, 4K, e il numero più alto di telecamere mai utilizzato

Sessantaquattro partite, in esclusiva, e una serie di prodotti originali che scandiranno il mese che da oggi al 20 novembre ci accompagnerà al calcio d’inizio del Mondiale di calcio 2022 in Qatar. La Rai ha presentato questa mattina a Viale Mazzini la sua offerta di copertura dell'evento declinata su tv, radio e web. Tutte le partite saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. Le prescelte sul primo canale saranno trasmesse anche in altissima definizione, ovvero in 4K, con una novità: non solo via satellite, attraverso il canale 210 di TivùSat, ma anche in modalità ibrida, la HbbTV, ricevibile da Smart TV connesse ad Internet. Ogni partita sarà ripresa da 34 telecamere – il numero più alto mai utilizzato – mentre altri 12 strumenti di ripresa, automatizzati, saranno a disposizione dei direttori di gara in sala VAR, sia per l’utilizzo classico (revisione degli episodi dubbi, eventuali sanzioni disciplinari) sia per la determinazione del fuorigioco. Su Radio 1 Sport e Rai Radio1 i 64 incontri saranno trasmessi in diretta grazie a una squadra di 8 radiocronisti e cinque commentatori tecnici. Su Rai Play, oltre agli highlights dei match e alle interviste, saranno pubblicati contenuti esclusivi.