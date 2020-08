© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ caccia aperta al big. Una Lazio ferita e tramortita per la querelle Silva, prova a riprendere la corsa alla stella che manca al puzzle per completare il mercato. La vuole la piazza, la sogna Inzaghi. James Rodriguez e Rafinha, al momento, sono i nomi più caldi. Il colombiano è senza dubbio il più suggestivo, il brasiliano piace tanto a Tare, è meno roboante, ma assai bravo e, tatticamente parlando, più vicino a Silva di quanto lo sia James. Entrambi, naturalmente, piacciono tanto, ma per il primo la strada è assai complicata, soprattutto per via dell’ingaggio e per il fatto che bisogna trattare il cartellino col Real Madrid. Ma sia lui che Rafinha ci sono eccome. In scia ci appaiono anche Giroud, se non altro perché il rapporto ormai è diretto, ma pure Shaqiri e Goetze. Tante proposte e diversi contatti, ma si cerca comunque di proseguire una strategia più tecnico-tattica che il nome vero e proprio.Ad uscire allo scoperto e dare quasi un assist alla Lazio è lo stesso James Rodriguez che proprio ieri, e forse non è una coincidenza, ha detto la sua, facendo ampiamente capire che vuole lasciare il Real. “Ho tanta voglia di lavorare, di tornare quello che ero, ma ho bisogno di qualcuno che creda in me, in un club dove possa giocare e sentirmi amato”, parole che aprono un mondo e che sembrano tanto un messaggio diretto alla Lazio. Chissà che non sia stato proprio il suo manager a consigliargli una strada del genere. La Lazio ci sta pensando su, anche se ancora non ha fatto alcun passo. Di sicuro i rapporti con Jorge Mendes, il manager di Cr7, sono ottimi e solo lui potrebbe creare un varco per la società biancoceleste. Il suo ingaggio attuale è proibitivo, circa 6 milioni di euro e il contratto in scadenza tra un anno, ma se il calciatore riuscisse a capire che la Lazio potrebbe essere un trampolino di lancio e si mettesse nelle condizioni di accettare una riduzione e scommettere su se stesso, allora l’affare potrebbe anche decollare. La stessa trafila che ha fatto Immobile che arrivava dal Siviglia con un ingaggio “monstre”. La Lazio ci proverà.Chi sta scalando posizioni è Rafael Alcantara do Nascimento, meglio noto come Rafinha. Lui è un vecchio pallino di Tare. Qualche anno fa il direttore sportivo aveva fatto tutto con il Barcellona e col giocatore, ma fu Luis Enrique che bloccò ogni cosa sul traguardo. Non si trattò di un rifiuto come David Silva, ma di un cambio di strategia improvviso da parte dell’allenatore e del club perché ci furono due infortuni. Ora la situazione è diversa, il brasiliano classe ’93 ha il contratto in scadenza nel 2021, come James, e sia il Barcellona che il trequartista vogliono separarsi. E’ una grande occasione per Tare perché Rafinha doveva essere riscattato dal Celta Vigo, circa 15 milioni di euro, ma gli spagnoli non hanno i soldi e ora il Barca è disposto a rivedere la cifra e trattare. La Lazio lo valuta anche perché tatticamente può ricoprire diversi ruoli.