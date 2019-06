Rabiot, la Juve vede il traguardo. Inter, Sensi è a un passo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una serie di inseguimenti e lunghissime trattative, lafinalmente vede il traguardo:, centrocampista classe '95, è sempre più vicino. Il campione transalpino ha raggiunto una bozza di accordo con i bianconeri per un quinquennale da circa 7 milioni di euro a stagione (ai quali ne vanno aggiunti 10 al momento della firma), che già nei prossimi giorni potrebbe diventare ufficiale. «Piace a tanti, siamo in corsa», il commento del ds, storico estimatore del calciatore, e da tempo in contatto con la mamma-agente di Rabiot, Veronique. Rabiot andrebbe ad arricchire così la collezione dei centrocampisti 'a zero' ingaggiati dalla Juve, dopo Ramsey, Khedira, Pogba e Pirlo. Una specialità del ds bianconero, intenzionato a perfezionare anche un altro colpo a centrocampo, considerando le possibili partenze diManovre in mezzo al campo pure per l'Inter. Oggi, in occasione di un vertice di mercato tra, nella nuova sede nerazzurra sono stati avvistati l'ad del, procuratore di Sensi, Mancini e Gagliardini. «È andata bene, stiamo vedendo se si può impostare qualcosa. Vediamo, stiamo ragionando. Fortunatamente piace a tante squadre. Adesso abbiamo parlato con loro, vediamo cosa succede nelle prossime ore. Ci sono buone sensazioni», le parole dell'agente al termine del summit. Chiara la volontà dei nerazzurri di definire in fretta l'operazione per il classe' 95 (già d'accordo con i nerazzurri), sfruttando proprio gli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali. Nell'affare (prestito oneroso con diritto intorno ai 22 milioni) anche il cartellino di Vergani: una mossa per ottenere un'altra plusvalenza, entro il 30 giugno.