Psg, Rabiot dice no al Tottenham: vuole il Liverpool

Niente Barcellona, ma neppure Tottenham: Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain, vuole accasarsi con il Liverpool. Il francese, secondo quanto scrive il Sun, gradirebbe una destinazione in Premier League, ma ha rifiutato la proposta che gli era stata avanzata dagli 'Spurs'. Attualmente Rabiot si allena con la squadra giovanile del PSG, dopo essere finito fuori rosa per decisione dell'allenatore tedesco Thomas Tuchel, che ha deciso da tempo di rinunciare alle sue prestazioni. Rabiot, nelle scorse settimane, è stato più volte accostato al Barcellona che, invece, ha preferito virare sul talento olandese De Jong: quest'ultimo arriverà in Catalogna solo dal primo luglio prossimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA