Serie B, quinto pari di fila per la capolista Empoli: 1-1 in casa con il Venezia. Reggiana-Salernitana 0-0

Quinto pareggio consecutivo per l’Empoli, che va sotto anche con il Venezia, reduce da 4 vittorie, mentre la Salernitana è bloccata sullo 0-0 a Reggio Emilia, nonostante un buon secondo tempo. E’ una serie B equilibrata, come sempre, in cui dalla Spal in su possono tutte sperare nella promozione diretta.

Empoli-Venezia 1-1

Dionisi punta su Damiani e Bajrami a supporto di Mancuso e La Mantia, mentre Zanetti lancia Dezi. Al 25’ Mazzocchi pianta in asso Parisi e beffa Brignoli con un tirocross. Nella ripresa i toscani reagiscono con La Mantia e Bajrami, il 40enne Pomini è pronto. Non al 25’, quando affonda a sinistra Parisi, il portiere è imperfetto e Haas trova la sua quarta rete. Il portiere salva di piede su Crociata e La Mantia, mentre Ceccaroni chiude Bajrami. Resiste l’imbattibilità interna stagionale della capolista.

Reggiana-Salernitana 0-0

All’andata era stata la partita del 3-0 a tavolino, della furberia del patron Lotito: “A noi manca una partita”, ripete mister Alvini. “Non l’abbiamo ancora digerita”, gli fa eco il presidente Carmelo Salerno. E forse anche per questo fuori dal ritiro campano ci chiedono di non parlare con nessuno.

4-2-3-1 reggiano con Mazzocchi di punta, supportato da Radrezza, Laribi e Siligardi, a cui Castori oppone il 3-5-2, con Tutino-Gondo in avanti. La migliore occasione del primo tempo è della Reggiana, con Mazzocchi controlla e calcia con forza, Adamonis risponde presente. Ripresa più vivace, Casasola vola in fascia, come sempre, Tutino non trova la porta. Poi Gyamfi chiude su Gondo. Kiyine da fuori costringe il portiere di casa Venturi alla prodezza. Forcing finale per Castori, che meriterebbe i tre punti, la Reggiana ogni tanto riparte e Adamonis è pronto su Varone.

Il programma di oggi, su Dazn. Alle 14, Cosenza-ChievoVerona, Cremonese-Frosinone, Pescara-Lecce,

Pisa-Vicenza, Pordenone-Ascoli e Spal-Reggina. Alle 16, Monza-Cittadella, dalle 18 Entella-Brescia. Classifica: Empoli 46, Monza, Venezia e Salernitana 42; Cittadella e Chievo 39, Lecce 38, Spal 37; Frosinone 33, Pordenone e Pisa 32, Reggina 29, Reggiana 28, Vicenza 27; Brescia e Cremonese 26; Cosenza 23; Ascoli 21, Pescara 18, Entella 17.

