E' andata al Team Nuova Florida di mister Andrea Bussone la gara di andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia regionale, riservata alle squadre di Eccellenza giocata contro l'Arce a Ceprano. Il Team Nuova Florida si è imposto per 2-1 al termine di una bella gara giocata bene da entrambe le squadre. Piu' cinico il Team Nuova Florida che ha sfruttato al meglio due delle occasioni create, mentre l'Arce pur avendo avuto il maggior possesso palla ha concluso poco a rete. Vantaggio ospite al 14' con Rossi dopo una bellissima azione sviluppata sulla sinistra da De Marchis e Giusto. Al 22' Nuova Florida ancora pericolosa in contropiede, ma stavolta l'Arce riusciva a liberare. Al 40' Tisei ci provava su calcio di punizione, ma la barriera predisposta dal portiere Tarquinio dell'Arce deviava in angolo. Al 45' buona occasione per l'Arce con Zazza che da posizione favorevole mandava però a lato. Nel primo tempo meglio gli ospiti dei ciociari. Nella ripresa mister Stefano Campolo dell'Arce rivoluzionava la squadra mandando in campo Greco e Gallo al posto di Courrier e Colò.La compagine di casa andava meglio. Poco dopo entrava anche Pintori al posto di D'Alessandris. Proprio Pintori al 35' ben servito da Iacob calciava da buona posizione, ma il portiere ospite Giordani deviava in angolo. Un minuto dopo arrivava il raddoppio il Team Nuova Florida con Giusto. Gran giocata sulla destra del nuovo entrato Teti che faceva un assist perfetto per Giusto che praticamente a porta vuota mandava la palla in rete. L'Arce che stava giocando il migliore tratto di gara non si dava per vinta e riusciva ad accorciare le distanze al 43' con Gallo di testa su perfetto calcio di punizione di Pintori. Negli Gli ultimi minuti l'Arce tentava il tutto per tutto, ma il risultato non cambiava.«Abbiamo giocato una buonissima gara contro una grande squadra- ha spiegato a fine gara Stefano Campolo, allenatore dell'Arce- il risultato è giusto, la qualificazione ancora tutta da giocare. Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi anche se c'è da migliorare. Abbiamo creato molto, proveremo a passare il turno»«La vittoria è meritata anche se dobbiammo stare attenti, nella gara di ritorno dobbiamo ripartire come se si iniziasse dallo zero a zero- ha spiegato il difensore del Team Nuova Florida, Edoardo Scardola- due reti di differenza sarebbero state troppe. L'Arce è una buona squadra, nella gara di ritorno servirà la massima attenzione».Arce: Tarquinio, Zazza, Colò (dal 1's.t. Gallo), Persechini, Cassini, Pescosolido, Simone (dal 10's.t. Pintori), Lillo, Iacob, Courrier (dal 1's.t. Greco), D'Alessandris (dal 10's.t. Buonanno). Allenatore Stefano CampoloTeam Nuova Florida: Giordani I°, Bragaglia (dal 10's.t. Nunzi), De Marchis, Tamburiani, Scardola, Citro, Giusto, Mancini (dal 43's.t. Pasquali), Rossi, Tisei (dal 10's.t.Pallocca), Giordani II° (dal 44's.t. Troccoli). Allenatore Andrea BussoneArbitro: Papagno di Roma 2Reti: 14'p.t. Rossi (TNF), 36's.t. Giusto (TNF), 43' s.t. Gallo (A).