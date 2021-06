Italia, quando gioca gli ottavi e contro chi: tutte le possibilità per la Nazionale di Mancini

Primo posto del girone e ottavi raggiunti. Il cammino dell'Italia ad Euro2020 è stato un trionfo fino a questo punto. La squadra allenata dal ct Roberto Mancini ha vinto tre partite su tre. Un evento accaduto solo altre tre volte per la Nazionale in una singola fase a gironi tra Europei e Mondiali: a Euro 2000, gli europei vinti dalla Francia proprio contro gli azzurri per 2-1; a Italia 1990, quando l'Italia di Baggio, Mancini e Schillaci arrivò terza; ed Argentina 1978, il Mondiale in cui la squadra di Enzo Bearzot non superò la seconda fase a gironi, battuta dall'Olanda di Ernst Happel.

Quando gioca l'Italia

L'Italia giocherà sabato 26 giugno, ore 21.00, il primo match della fase ad eliminazione diretta. La partita sarà allo stadio Wembley di Londra, dopo che gli azzurri hanno giocato le tre partite del girone a Roma, nello Stadio Olimpico. In caso di passaggio del turno gli azzurri si sposterebbero a Monaco di Baviera per il quarto di finale in programma il 2 luglio alle 21.00.

Contro chi gioca gli ottavi

L'Italia di Roberto Mancini si è qualificata al primo posto nel girone A di Euro 2020. Tre vittorie, 9 punti con 7 gol fatti e 0 reti subite. Sfiderà la seconda qualificata del girone C, ovvero una tra Austria e Ucraina. La selezione austriaca deve vincere contro quella di Shevchenko per arrivare seconda: l’ultima partita, dunque, deciderà quale sarà la prossima avversaria dell’Italia.