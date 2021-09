Qualificazioni Mondiali, l'Italia batte anche la Croazia: azzurre a punteggio pieno

Martedì 21 Settembre 2021, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 20:43

Seconda vittoria consecutiva per la Nazionale di Milena Bertolini: in Croazia, nella seconda gara di qualificazione al Mondiale del 2023, le azzurre passano 5-0. Segnano Gama, Giacinti, Cernoia su rigore e Giacinti che sigla una doppietta. Azzurre sempre in partita, che senza nessuna difficoltà, hanno portato a casa il risultato. Nonostante, nell'ultima parte del match siano rimaste in 10 per l'espulsione di Giuliani che ha fermato un contropiede croato intervenendo con le mani fuori dall'area di rigore. In inferiorità numerica, l'Italia, è riuscita anche a trovare la quinta rete che ha fissato il finale con il tiro dagli 11 metri della centrocampista della Juventus.

La Rai non trasmette gli ultimi minuti

È successo comunque di tutto. Con la Rai che non ha potuto trasmettere gli ultimi 25 minuti di partita per dei problemi tecnici. Sì, l'impianto di illuminazione è saltato e la gara è stata sospesa 40'. Affinché la stessa finisse, non è stato possibile alle tv ricoleggare i propri impianti. Un problema risolto da Marta Carissimi, commentatrice del servizio pubblico, che con una diretta Instagram ha permesso ai tifosi e agli appassionati di vedere tutta la gara. I social usati bene in questo caso.