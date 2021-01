Una panchina che profuma di calciomercato, nonostante la spiegazione di Ranieri al termine della vittoria contro l’Inter. «Quagliarella stava per entrare - le parole del tecnico romano a SkySport-, ma Keita mi ha detto che ce la faceva. All’ultimo ho deciso di buttare dentro La Gumina perché ha altre caratteristiche». Il capitano dei blucerchiati è sulla lista della Juventus per il ruolo di vice-Morata. Ha il vantaggio di conoscere l’ambiente bianconero e l’allenatore lombardo, con cui ha vinto tre scudetti. Tra l’altro presenta tutte le caratteristiche cercate da Fabio Paratici: è esperto, pronto all’uso e, soprattutto, low cost. Infatti, il presidente Ferrero è disposto a liberarlo a fronte di un indennizzo simbolico, sui 2 milioni. Quagliarella, da parte sua, chiede 18 mesi di contratto con la Juve orientata a bloccarlo solo fino a giugno. Gli ottimi rapporti tra l’agente del calciatore, Beppe Bozzo, e il dg Paratici possono agevolare l’affare anche se gli stessi protagonisti non escludono una terza soluzione, ovvero quella del rinnovo del calciatore con la Samp fino al 2022. Ecco perché la Juventus non trascura i contatti con gli altri candidati, come Pavoletti, Llorente, Pellé e Giroud. A proposito di punte, dopo la rottura con la Fiorentina e il suo storico agente Orgnoni, Cutrone si appresta a tornare al Wolverhampton.

