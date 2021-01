Quagliarella chiude alla Juve: «Ci sono legami più forti di tutto»

Fabio Quagliarella sceglie i social per mandare un indizio sul suo futuro. L'attaccante napoletano negli ultimi giorni era in orbita Juventus visto che i bianconeri cercano un attaccante di riserva per rinforzarsi nel mercato di gennaio. Ma il centravati della Samp, ieri in panchina 90' contro l'Inter, ha pubblicato un post su Instagram che sa di chiusura di ogni voce o trattativa: «Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così».

La Juventus adesso dovrà guardare altrove: restano in piedi le piste che portano a Llorente (anche per lui sarebbe un ritorno in bianconero), Pavoletti o quella più difficile di Giroud.

