Chapeau Ostia Mare... Nella galassia calcistica del calcio dilettantistico laziale brilla di luce propria una delle realtà più belle e pulite della nostra regione. Nel mio perenne girovagare alla ricerca di situazioni interessanti da raccontare, mi sono recato all'impianto sportivo dell'Anco Marzio (casa dell'Ostia Mare ) prendendo spunto dalla gara interna che la prima squadra giocava nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D contro la Torres.Da navigato uomo di calcio ho avvisato il direttore locale Fabio Quadraccia del mio arrivo, ma solo al termine della prima frazione di gioco ci siamo salutati, in quanto so bene che per chi fa parte di uno staff societario la partita è uno nodo focale del lavoro e va dunque lasciato libero di muoversi senza intralci di nessun genere.Irradiati dai raggi di un sole meravigioso e rinfrescati da una sostenuta brezza marina i calciatori si sono ritrovati nelle migliori condizioni per affrontare il match. Ne è uscita fuori una partita godevole, indicizzata pero' nel risultato piu' dagli errori dei due giovanissimi numeri 1 che dagli altri partecipanti. Per la cronaca i lidensi si sono imposti con il punteggio di 2-1 arrivando con un po' di fiatone al 93° ben diretti dalla graziosa giacchetta rosa Deborah Bianchi di Prato .Aldila' di quello che tutti vedono mi piace entrare nelle radici di come è strutturato il club per far conoscere a chi legge cose che nessuno racconta abitualmente, ma che sono in realtà il vettore societario. Così, alla fine della gara, salutati i miei compagni di viaggio Paolo Mazza (grande allenatore pometino) e Umberto Gradi (ottimo dirigente del litorale romano), entro nella zona off-limits dello stadio e con Fabio Quadraccia, mio ex calciatore e capitano del Guidonia dei miracoli (2001-2002) mi siedo e con calma ci intratteniamo per circa mezz'ora, riavvolgendo il film della vita del mio amico Fabio.All'inizio c'è un filo di commozione da parte di entrambi nel ricordare una fuga precipitosa dal ritiro del Guidonia 2002-2003, quando io e Pino Bianchi sostenemmo, senza se e senza ma, l'amico in un periodo buio del suo percorso di vita, cose che nessuno puo' cancellare. Passo poi a descrivere al direttore il mio stupore nel vedere la zona off-limits come l'interno di una colonia di api, nella quale tutti sono in movimento e ognuno sa cosa fare. Qui, tutto si svolge senza fretta ma con obiettivi prefissati, e con particolare attenzione alle esultanze misurate di chi non umilia gli avversari, al rispetto verso la terna arbitrale, alla giusta accoglienza della squadra avversaria. Con la palestra, la sala medica, la sala stampa, gli spogliatoi che in sequenza danno proprio l'idea di come qui tutto funzioni a meraviglia. Personalmente noto solo due calciatori, della squadra avversaria, che fumano nell'anti spogliatoio. Per terra non c'è una cicca di sigaretta e nessun calciatore o dirigente biancoviola da comunque segnali di tabagismo. Fabio si apre e racconta che lui in questa società si trova realizzato.Calcisticamente è nato quì e dopo la trafila nel settore giovanile ha esordito in Serie D proprio con loro agli ordini di mister Trebiciani, per poi passare al Fregene (targato Priori) e diventare, successivamente, la bandiera del Fiumicino del patron Carsetti (Cozzi, Pirozzi e Mazza come allenatori) dove sposera' anche la sua prima moglie (figlia del mitico segretario Nando Coluzzi). Dopodichè, c'è il passaggio al Guidonia (mi conferma che Moscardelli è il giocatore più forte con cui ha giocato) e dopo la separazione dalla moglie passa al Ladispoli di Ugo Fronti. Qui vince la Coppa Italia terminando di fatto la carriera da calciatore, per passare subito dietro la scrivania nei panni del direttore sportivo con il Pomezia del finanziere Di Mario. Si risposa felicemente con Federica, dalla quale ottiene due splendide creature (maschietto e femminuccia) e che, sul piano caratteriale, lo addolcisce molto, migliorandolo sensibilmente nei rapporti interpersonali.Nel 2008 rientra all'Ostia Mare e con il presidente Lardone riporta la squadra in Serie D, diventando ormai da un decennio, il fiore all'occhiello di chi sa lavorare in casa propria, producendo calciatori dal fiorente settore giovanile e facendoli poi esordire in 1^ squadra. Portando, così, un valore aggiunto (negli ultimi 2 anni ) di 25 mila euro a stagione, che corrisponde al premio erogato dalla LND a favore della migliore società del girone, in rapporto all'età media dei giovani calciatori provenienti dal vivaio.«Con Fabio c'è identità di vedute al cento per cento. Ci confrontiamo a 360 gradi e ci rappresenta degnamente», dice il presidente Lardone, che si avvicina a noi e al quale chiedo un parere. Poi, con sorriso infinito, scherza e dice: «L'unica cosa che ancora non capisco sono i suoi limiti. Essendo un pigrone, abituato a calpestare abitualmente il sintetico dell'Anco Marzio, non oso pensare a dove potrebbe arrivare se dovesse girare in lungo e largo la regione. Di certo il lavoro a Fiumicino negli aeroporti di Roma è un grande deterrente, ma chissà che non possa migliorare...».Per ultimo incrociamo il tecnico della 1^squadra, Alfonso Greco, il quale con grande naturalezza conferma che alla base di questi risultati positivi c'è un rapporto di amicizia sincera tra lui e Fabio, mai venuto meno, anche di fronte a situazioni difficili che accadono in tutti i campionati. Una nota molto positiva arriva anche dal rapporto che c'è tra il direttore e il capitano Adriano D'Astolfo, ragazzi molto simili caratterialmente, con quest'ultimo che sarà di certo un componente dello staff lidense una volta appesi gli scarpini al chiodo.Al momento dei saluti, un abbraccio naturale e infinito ci caratterizza. I sorrisi sono spontanei e la promessa di rivederci entro Natale con i piedi sotto ad una tavola imbandita è immancabile. Quando mi avvio verso l'uscita, nel parcheggio delle auto giro la testa e vedo una gigantesca palla tonda infuocata, è il sole che tramonta. Mi fermo e all'improvviso ho un flash-back: dal sole "spunta" il Comunale di Guidonia, gara di ritorno del campionato di Eccellenza e Quadraccia segna il gol della vittoria contro la Cisco, con una splendida pennellata su punizione, palla ad effetto sopra la barriera. Il ruggito del Comunale mi risveglia da quell'attimo di trance, scuoto la testa e mi riprendo. Ho gli occhi umidi, sarà l'effetto del sole? Non lo so e non lo voglio sapere, mi basta così.