Il Qatar ci ripensa e vieta la birra attorno agli stadi. Per la FIFA guai con gli sponsor

Passo indietro del Qatar a due giorni dall'inizio del Mondiale. Dopo aver lasciato intendere la concessione di libera vendita di alcolici nei pressi degli stadi, arriva ora il divieto assoluto per il perimetro degli impianti e per i locali nelle vicinanze. Decisive sarebbero state le pressioni di esponenti del governo qatarino nei confronti della FIFA. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Al momento a Doha i distillati vengono serviti soltanto in alcuni hotel e bar con licenza speciale, ma per l'inizio delle gare tutto sembrava procedere verso uno strappo alla regola. La Federazione, che ora rischia un incidente diplomatico, aveva un accordo (dal valore di 75 milioni di dollari) col potente sponsor Budweiser, pronto ad allestire alcuni stand per la vendita di birra attorno agli stadi.