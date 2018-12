Psv, Van Bommel: «Per me è un derby, vogliamo vincere»

«Contro l'Inter per me è un derby perché ho giocato al Milan, ma noi siamo il PSV e domani vogliamo vincere. La nostra mentalità non deve cambiare». Lo ha detto il tecnico del PSV Eindhoven Mark Van Bommel, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l'Inter. «Non abbiamo obiettivi di classifica ma motivazioni le dobbiamo trovare dentro noi stessi - ha proseguito -. Queste sono partite bellissime, si può imparare molto. Per l'Inter sarà una gara importante, tutto dipende dal risultato di Barcellona ma guarderanno a loro stessi». © RIPRODUZIONE RISERVATA