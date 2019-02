Psg, stop a Fly Emirates: il club parigino cerca main sponsor da 50 milioni

Il Psg non rinnoverà il contratto con Fly Emirates che si conclude a fine giugno, come già annunciato ad agosto, e sta ancora cercando il nuovo sponsor. A poco più di tre mesi dal termine della stagione agonistica, il club del Parco dei Principi non ha al momento ancora individuato il futuro main sponsor che dovrà comparire sulla maglia a partire dalla stagione 2019-2020. . Secondo 'Le Parisien', l'obiettivo del club di Al Khelaifi è di ottenere 50 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto percepito attualmente dalla compagnia aerea (che paga tra i 25 e i 30 mln l'anno), sponsor del club fin dal 2006. Secondo il quotidiano parigino, «il Psg avrebbe comunque individuato i tre settori in cui ricercare il dopo-Fly Emirates: un'altra compagnia aerea (che però non sarebbe la Qatar Airways), una società nel degli elettrodomestici o servizi finanziari e una compagnia di assicurazioni». La scadenza per trovare il nuovo sponsor è l'inizio di luglio, quando è prevista la presentazione del primo kit delle nuove magliette per la stagione 2019-2020.

