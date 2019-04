Ligue1, Psg ko 3-2 con il Nantes, festa per il titolo ancora rinviata

Il Paris Saint Germain perde in trasferta con il Nantes e rimanda ancora la festa per il titolo della Ligue1. Nel recupero della 28esima giornata Buffon e compagni cedono per 3-2 contro i 'canarinì malgrado il vantaggio iniziale firmato da Dani Alves al 19'. I padroni di casa ribaltano il match con la doppietta di Diego Carlos al 22' e al 52' e la rete di Majeed al 44'. Inutile il gol di Guclu all'89'. In classifica, a 6 giornate dalla fine, i parigini restano fermi a quota 81, 17 punti in più del Lilla.





