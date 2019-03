Psg, rinnovo Buffon: atteso confronto tra club e portiere

L’eliminazione agli ottavi di Champions League brucia ancora in casa Psg. E tra i calciatori più delusi e amareggiati, c’è proprio Gianlugi Buffon, finito nel mirino della critica per l’errore sul gol dell'attaccante del Manchester United, Romelu Lukaku. Si tratta della seconda beffa europea consecutiva per il portiere ex Juventus, dopo i fatti di Madrid. Un colpo difficile da digerire in poche settimane e che ha innescato una serie di riflessioni a Parigi. Il rinnovo per un'altra stagione, scontato fino a poco tempo, resta così congelato. La decisione finale verrà presa dopo un confronto tra il club transalpino e l'estremo difensore 41enne il quale, in questa fase, ha considerato pure l’idea di smettere.





