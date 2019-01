Psg, Rabiot in partenza: la madre tratta l'addio

Non sa ancora se accettare le offerte del Barcellona o scegliere la Premier league, ma di sicuro il 23enne centrocampista del Psg Adrien Rabiot ha la valigia pronta per lasciare Parigi. Veronique Rabiot, madre e manager del giocatore sta valutando con attenzione le proposte per il futuro professionale del figlio. La donna, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca, intende esaminare con cura tutti i dettagli prima di indirizzare il suo ragazzo verso una nuova formazione. E lo fa, peraltro da anni, con una forte determinazione; anni fa senza troppi giri di parole, pensando a chi forse la sottovalutava un pò, dichiarò a un giornale: «lui (Adrien, ndr) pensa a giocare, di tutto il resto mi occupo io». Veronique non è solo la mamma e la manager del calciatore franese, è anche una donna molto presente nella vita di Rabiot, tanto che nel 2012 prima di firmare con il Psg, il ragazzo si rifiutò di andare con il resto della squadra a visitare il Qatar perchè il club gli proibì di essere accompagnato dalla mamma-manager. Quando il giovanissimo Adrien, appena 15enne entrò nel Psg, la mamma lo accompagnava agli allenamenti e poi tornavano assieme a casa. Ora Rabiot è pronto a andarsene, e l'approdo più probabile sembra il Barcellona, anche se la mamma dice: «chiunque voglia Adrien, sa chi deve contattare», risposta indiretta al ds del Psg Henrique Antero secondo il quale la donna avrebbe già da tempo un accordo con il club catalano, cosa che il Bar‡a si è affrettato a smentire. «A Antero ho detto fin da questa estate che mio figlio deve essere messo nella lista dei giocatori in partenza» le ultime parole della manager

