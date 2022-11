Il Psg cambia casa? Al-Khelaifi potrebbe acquistare lo Stade de France

"Il Psg merita uno stadio migliore". Parola di Nasser Al-Khelaifi, presidente dei parigini, che in una recente intervista a Doha ha lasciato intendere che potrebbe presto regalare ai suoi tifosi una nuova casa. Negli anni, il club - che gioca al Parco dei Principi - ha speso oltre 70 milioni di euro per ampliare la capienza dell'impianto e per migliorarne i servizi. Una cifra non indifferente considerando che lo stadio non appartiene alla società ma alla città di Parigi e che alcune recenti trattative finalizzate all'acquisizioni non avrebbero portato i risultati sperati a causa dell'alta valutazione della proprietà: 385 milioni di euro. E così la dirigenza, piuttosto che continuare ad investire nella struttura ormai troppo piccola (circa 50 mila posti) per le necessità del club, starebbe pensando di trasferirsi altrove, anche alla luce del recente traguardo raggiunto, quello dei 100 sold-out consecutivi. È dal 1974 che i parigini giocano nella periferia sudoccidentale della città: "Abbiamo altre tre opzioni se decidiamo di non restare", si è limitato a spiegare il presidente. Secondo quanto riportato da Bloomberg una di queste sarebbe l'acquisto dello Stade de France, impianto da 80.000 posti, il primo del Paese, ad uso della Nazionale Francese: un palcoscenico decisamente più grande per le stelle della squadra e per soddisfare l'altissima richiesta di biglietti nelle partite casalinghe.