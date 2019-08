Il Psg non convoca Neymar. Leonardo: «Ci sono trattative in corso»

Neymar sempre più con le valigie pronte. Il PSG ha infatti deciso di non convocarlo per la prima partita di campionato, in programma domani alle 21 contro il Nimes. Il ds della squadra parigina, Leonardo, ha spiegato che «per Neymar c'è una trattativa in corso, ma per ora nulla di deciso. Comunque sarà importante prendere una decisione in tempi brevi». Le piste sono quelle note: Real Madrid o Barcellona.

Neymar, ultimatum al Barcellona: aspetterà fino al 20 agosto

Anche se i tifosi blanocs, al momento, non sembrano gradire l'approdo al Bernabeu di O Ney. Secondo un sondaggio effettuato dal quotidiano spagnolo “AS”, sei tifosi su dieci bocciano l'operazione. Su 137mila internauti che hanno risposto alla domanda «Vorreste che Neymar firmasse per il Real Macrid», infatti, il 59,7 percento ha risposto “no”, contro il 40,3% che vorrebbe invece vederlo al Santiago Bernabéu.

Stampa spagnola: «Neymar si è offerto anche alla Juventus»

© RIPRODUZIONE RISERVATA