Psg, Neymar: «Non sono ancora al 100%, ma basta piagnucolare»

«Non sono al 100%, ma è normale in questo momento della stagione. Sto ancora cercando la mia forma migliore, cerco di progredire fisicamente e tecnicamente. Quest'estate, in Coppa del Mondo, ho sofferto molto, mi sono infortunato ma ho fatto tutto il possibile per giocare con il Brasile anche se poi è finita male, ma non posso continuare a piagnucolare». Così l'asso brasiliano del Psg, Neymar, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro la Stella Rossa di Belgrado. Il brasiliano ha poi detto di «essere felice di essere a Parigi, cercherò di dare sempre il meglio di me per aiutare la squadra il più possibile». Neymar riconosce poi i meriti del neo tecnico Tuchel, che, ha detto O Ney, «ha portato qualcosa di nuovo nello spogliatoio. Fin dalla nostra prima conversazione ho capito che è un vincente e che vuole migliorare le cose. Sa dove vuole andare, lo mostra in ogni allenamento, in ogni partita e spero che ci porterà alla vittoria in Champions».

