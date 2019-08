Il Psg vince facile la prima, i tifosi contestano Neymar

Facile vittoria per il Paris Saint Germain all'esordio in Ligue 1, con un netto 3-0 sul Nimes siglato da Cavani, Mbappè e Di Maria. Il pubblico ha applaudito tutti, ma il maggior impegno lo ha messo nel contestare Neymar, che peraltro non era nemmeno convocato per la partita. Il brasiliano, considerato un 'traditorè, è stato a più riprese invitato ad andarsene e contro di lui sono stati intonati cori offensivi con termini anche molto crudi. Con un tweet, la sorella del giocatore, Rafaella Santos, ha replicato: «Che persone miserabili e maleducate. Spero che continueranno ad avere mio fratello in squadra. Senza di lui non vinceranno nulla». Della questione Neymar ha parlato anche Mbappè, interrogato sulle prospettive della squadra: «Cercheremo di essere competitivi ma non bisogna raccontarsi fandonie. Vedremo cosa succederà ma questo dipenderà anche dalla situazione di Neymar. Senza di lui, non è lo stesso»

