Psg, Neymar fuori per 10 settimane

Neymar, dopo il nuovo infortunio al piede, tornerà in campo fra 10 settimane: lo ha ufficializzato oggi un comunicato del Paris Saint-Germain, spiegando che il giocatore ha potuto fare un «punto della situazione completo sulla lesione al piede destro» riportata dall'attaccante brasiliano il 23 gennaio in Coppa di Francia contro lo Strasburgo. Il giocatore si è trovato d'accordo con «un gruppo di esperti noti a livello mondiale» presente al consulto ieri sera organizzato dal club parigino: trattamento «conservativo» della lesione del quinto metatarso destro. Neymar è «totalmente d'accordo» con questa procedura. Il PSG esprime al suo giocatore «tutto l'affetto, il sostegno più forte e i migliori incoraggiamenti per superare questo infortunio, con il coraggio e la determinazione di cui ha sempre dato prova».





© RIPRODUZIONE RISERVATA