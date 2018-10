Psg-Napoli alle 21 La Diretta Ancelotti torna al Parco dei Principi

Ultimo aggiornamento: 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel gruppo C di Champions League è in corso una bellissima lotta per la qualificazione agli ottavi di finale tra Napoli, Liverpool e Paris Saint Germain, con la Stella Rossa che pare un gradino sotto le altre tre pretendenti. Oggi al Parco dei Principi si sfidano il PSG ed il Napoli di Carlo Ancelotti: se dovessero vincere i partenopei, Insigne e compagni compirebbero un enorme salto verso la qualificazione agli ottavi di finale in un girone che sulla carta era per loro quasi impossibile.Areola; Bernat, Marquinhos, Kimpembe, Meunier; Rabiot, Verratti; Di Maria, Neymar, Mbappè; CavaniOspina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Hamsik, Callejon; Mertens, Insigne