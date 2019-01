Psg, missione in Olanda per i gioielli dell'Ajax De Ligt e De Jong

Potrebbe essere vicina la fine della 'tramà di mercato riguardante i due gioielli dell'Ajax Frenkie De Jong e Matthis De Ligt, inseguiti da mezza Europa (Juve compresa) e grazie ai quali il club di Amsterdam conta d'incassare sui 150 milioni di euro. Il Barcellona sembrava sul punto di concludere il doppio affare ma, secondo quanto riportano oggi vari media spagnoli, ora in pole position ci sarebbe il Paris St. Germain. Infatti il ds della squadra parigina, Antero Henrique, è ad Amsterdam dove si sarebbe recato per chiudere la trattativa. Nonostante sia monitorato dall'Uefa per il fair play finanziario, il Psg sembra disposto ad accontentare, per la parte economica, sia l'Ajax che i due giocatori. In particolare De Ligt, centrale difensivo che a 19 anni è già titolare anche in nazionale, sarebbe stato convinto (ha molte proposte) con un'offerta da 11 milioni di euro all'anno. C'è anche chi sostiene, sempre in Spagna, che pur di prendere i due gioielli olandesi il Psg sia disposto a sacrificare Neymar, che tornerebbe al Barcellona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA