Inter, au revoir Icardi: prestito al Psg, eventuale riscatto da 70 milioni. «Qui posso vincere»

Mauro Icardi al Psg: dopo sei mesi sotto i riflettori del gossip, il futuro della stella argentina torna a splendere nella Ville Lumiere. La telenovela nerazzurra, iniziata lo scorso febbraio con la sua degradazione da capitano in favore del portiere Handanovic, si chiude con un finale che premia l’incessante lavoro di queste settimane del suo entourage, della moglie-agente Wanda Nara e dallo stesso direttore sportivo, Piero Ausilio. Un pressing a tutto campo, senza tregua, per convincerlo ad indossare la maglia della prestigiosa squadra parigina, una volta appreso pure dal presidente Zhang della sua esclusione dal progetto di Conte. L’Inter esulta due volte, perché con il trasferimento all’estero dell’argentino, elimina un problema al tecnico ex Chelsea e la causa per richiesta di reintegro immediato e di risarcimento danni. La trattativa è stata lunga e concitata. “Ora mi attende una notte di lavoro”, aveva dichiarato la procuratrice prima di lasciare domenica, in anticipo, gli studi del programma televisivo, Tiki Taka. E così è stato. Wanda Nara e gli intermediari della trattativa, in collegamento telefonico con l’Inter, hanno lavorato no stop in un noto albergo milanese per impostare il rinnovo fino al 2022 e di pari passo definire l’intesa con il Psg sulla base di un prestito con diritto di riscatto (operazione complessiva da 70 milioni di euro).Il prolungamento con i nerazzurri è stato contestuale alla firma con i parigini: un passaggio decisivo, preteso dall’amministratore delegato Marotta, per agevolare la cessione a titolo temporaneo e non svalutare il calciatore a fine anno. Dopo il no al Monaco e l’impossibilità della Juve, bloccata dalle cessioni, del resto per Mauro c’era solo l’opportunità Psg. L’alternativa sarebbe stata rimanere fermo con il rischio di compromettere la carriera. Icardi ha riflettuto su tutto, sui pro sui contro di una sua forzata permanenza a Milano, e deciso alla fine di seguire i consigli degli agenti. Così, in compagnia della moglie e dall’intermediario dell’affare, Gabriele Giuffrida, è arrivato a Parigi con un volo privato intorno alle 16:00, per svolgere le approfondite visite mediche e completare l’iter burocratico. Percepirà uno stipendio di 7 milioni più bonus per la prima stagione, destinati a salire fino a 10 milioni. Il contratto è di cinque anni, ma in caso di mancato riscatto scenderà a 6,5 milioni con i bonus.