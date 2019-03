Il Psg tenta De Gea con un contratto faraonico

Il Psg è già alla ricerca dei rinforzi giusti per la prossima stagione. Uno di questi, secondo il britannico 'Sun', porta il nome di David de Gea, attuale portiere del Manchester United. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e finora non ha accettato il rinnovo propostogli dai Red Devils. Da qui il pressing del Psg che, stando al tabloid, avrebbe offerto al 28enne De Gea un contratto da nababbo, dato che non pagherebbe il 'cartellinò: 21 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo inserirebbe direttamente nella Top 10 dei giocatori più pagati del pianeta.





