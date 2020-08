Psg-Bayern Monaco, i voti: Mbappé si spegne sul più bello, Coman entra nella storia dei bavaresi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAVAS 6Dimostra di avere esperienza in gare del genere, ma non può nulla sul colpo di testa di Coman.KEHRER 4.5Combina un pasticcio sul gol di Coman, che lo sovrasta di testa.THIAGO SILVA 6.5Il migliore del Psg. Il brasiliano salva sulla linea una conclusione di Coman.KIMPEMBE 5.5Sicuramente più preciso in altre occasioni.BERNAT 5.5Questa volta sono mancati i suoi inserimenti offensivi.HERRERA 6.5Giostra bene in mezzo al campo servendo un’ottima palla gol a Mbappé prima dell’intervallo.MARQUINHOS 6Neuer gli nega il gol del pareggio. Sarebbe stato il suo terzo centro di fila in queste Final Eight dopo quelli siglati ad Atalanta e Lipsia.PAREDES 5.5Spesso in ritardo. Va in tilt.DI MARIA 6Qualche spunto interessante, ma non è aiutato molto.MBAPPE 4.5Si divora il gol del vantaggio. Non è da lui.NEYMAR 5Il brasiliano non è decisivo con le sue giocate.VERRATTI 5.5Non riesce a dare il suo contributo.CHOUPO-MOTING 5Fallisce il gol del pari nel finale.TUCHEL 5Il sogno sfuma in finale.NEUER 7.5Ipnotizza un po’ tutti, ma la parata più bella è quella su Marquinhos.KIMMICH 8Ha giocato le Final Eight in maniera straordinaria. Suo l’assist per Coman.BOATENG 6Deve alzare bandiera bianca dopo 25’.ALABA 6.5Non dà spazi agli attaccanti del Psg.DAVIES 7Conferma di essere un talento indiscusso.THIAGO ALCANTARA 6.5Dopo quella vinta con il Barcellona nel 2011, si ripete con la maglia del Bayern Monaco.GORETZKA 6.5Tanta esperienza in mezzo al campo.GNABRY 6Non riesce a esprimersi al meglio.MULLER 6.5Più attento alla fase difensiva che offensiva.COMAN 8Entra nella storia del Bayern Monaco con il gol vittoria. La sesta Champions dei bavaresi porta il suo nome.LEWANDOWSKI 6.5Non segna ed è la prima volta in questa Champions, ma centra un palo sullo 0-0.SULE 6.5Non fa rimpiangere Boateng.FLICK 8È la sua vittoria. Triplete per il Bayern Monaco, dopo le vittorie della Bundesliga e della Coppa di Germania.