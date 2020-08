Psg-Bayern, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Da Luz di Lisbona si chiude una Champions League infinita, durata quasi 14 mesi dalla prima partita dei preliminari fino a questo attesissimo atto finale. La Final Eight portoghese ha messo di fronte il Paris Saint Germain degli emiri, alla prima finale di Coppa dei Campioni della sua storia, e il Bayern Monaco grande favorito della vigilia, che invece di finali ne ha già giocate ben dieci, vincendone cinque.PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel.(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick.I francesi sono giunti fin qui superando prima l'Atalanta - con quella rocambolesca rimonta arrivata grazie a due reti nei minuti di recupero, infrangendo così il sogno della Dea - e poi un irriconoscibile Lipsia. Rimarà leggendario invece l'8-2 nei quarti di finale dei bavaresi contro il Barcellona, mentre in semifinale gli uomini di Flick hanno piegato il Lione con un perentorio 3-0.Chiunque vinca questa sera completerà una stagione perfetta: il Bayern ha già vinto Bundesliga e DFB Pokal e punta quindi a realizzare il secondo ''treble'' o ''triplete'' della sua storia dopo quello del 2012/13. Il Paris Saint Germain invece ha vinto Ligue1, Coupe de France e Coupe de la Ligue, questo significa che ambisce a un quasi inedito poker che nella storia è riuscito solo una volta: al Celtic Glasgow della stagione 1966/67, che conquistò la prima Coppa Campioni di una squadra