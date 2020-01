Pruzzo si commuove in diretta: «Non volevo far male ai tifosi della Roma»

Lacrime in diretta per Roberto Pruzzo dopo le dichiarazioni infelici sul calciatore della Lazio Lulic che hanno fatto infuriare alcuni tifosi romanisti («È il mio mito»). Il bomber dopo l’intervista rilasciata al Messaggero è stato contattato dalla trasmissione Te la do io Tokyo in onda su Centro Suono Sport per chiarire le sue parole e dare una spiegazione alla gaffe: «Sto vivendo malissimo questa situazione. Sono arrivato a Roma nel ’78, e da quel giorno sono abituato ad avere l’affetto di tutti i tifosi della Roma, questa situazione mi fa stare male. Mai e poi mai avrei voluto fare del ‘male’ ai tifosi della Roma. Io non sapevo di questa situazione, non mi ricordo neanche i gol che ho fatto io per dire. La mia frase era una cazzata buttata lì, non volevo ferire nessuno. Io non dormo da giorni, ci sto male…». Pruzzo non è riuscito a terminare la telefonata e si è congedato con le lacrime e il dispiacere per aver deluso i tifosi giallorossi. Successivamente all’intervista sono arrivate centinaia di telefonate di affetto e amore per l’ex attaccante della Roma: «Ti vogliamo bene e questo non cambierà mai».

