Provedel, gol di testa allo scadere contro l'Atletico Madrid: ma per il portiere della Lazio non è la prima rete in carriera

Nel segno di Ivan Provedel. La Lazio trova il gol del pari al 95' nella partita d'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid. A metterla dentro il portiere Provedel, con un colpo di testa da attaccante di razza su cross di Luis Alberto. Delirio allo stadio Olimpico: tifosi e calciatori sono impazziti di gioia, mentre l'estremo difensore è rimasto abbastanza freddo, lucido, quasi impassibile.

Lazio-Atletico Madrid 1-1, incredibile all'Olimpico: il gol del portiere Provedel al 95' vale il pareggio

L'altro gol di Provedel

Incredulo? Sicuramente. Ma per lui non si tratta di una prima volta. Provedel aveva infatti già realizzato un gol nel 2020, con la maglia della Juve Stabia in Serie B, sempre di testa, sempre allo scadere.

L'avversario, in quel caso, era l'Ascoli. «Sono due situazioni completamente diverse - ha detto il portiere ai microfoni di Sportmediaset al termine del match di Champions - ma tutti e due i gol hanno un grande significato per me. Stasera sono felicissimo. Mi dispiace solo che sia arrivato tardi, lo meritavamo prima».