Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce in parità lo scontro al vertice del girone C della Promozione. Luiss e Vis Sezze chiudono due a due il match che valeva un pezzetto di Eccellenza, che resta attaccato alle mani dei pontini che, grazie alla X uscita da via del Baiardo, restano a +1 sulla stessa Luiss in testa alla classifica.Gli universitari hanno accarezzato per ben due volte il sorpasso: prima con il vantaggio del solito De Vincenzi (quota 38 reti per lui), poi con il 2-1 di Vilmercati (34'), arrivato dopo il primo pareggio della Vis Sezze con Formato (28') e che sembrava aver chiuso il match. I rossoblù di Catanzani hanno invece pareggiato anche il secondo vantaggio nei minuti di recupero con Bucciarelli (52') restando così in vetta alla classifica e respingendo l’attacco della Luiss.Copn sole due giornate da disputare, per la Vis l’obiettivo Eccellenza resta al centro del mirino, mentre alla Luiss non basterà vincere le prossime due gare: servirà anche un passo falso dei rivali.