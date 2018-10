Al Ramacogi l'andata del derby di Coppa Italia di Promozione tutto dall’accento reatino tra Cantalice e Spes Poggio Fidoni termina sul 2-2 con i padroni di casa costretti a rincorrere e rimontare lo 0-2 iniziale.



E' il Cantalice però a dominare il campo e la scena riuscendo anche a creare da subito alcune occasioni da gol con Suwareh, Tiengo e Salvi. Poggio Fidoni fatica un po’ a distendersi e dopo un brivido al 25' con la girata a rete di Tiengo che si perde al lato del palo destro arriva la rete degli ospiti al 30' siglata da Di Loreto che raccoglie in area un tiro sporco di Brucchietti battendo Pezzotti con un rasoterra imparabile da breve distanza. Mister Donati mette in campo Mastroiaco che va a sostituire Gregori. Il Cantalice non perde il mordente e serra i ranghi tanto che al 44' su affondo dal lato destro di Mattei il taglio in area viene raccolto da Suwareh che da due passi appoggia a rete un goal praticamente già fatto ma si lascia parare il piattone dall’agile Natali.

Nella ripresa la Spes Poggio Fidoni appare più sicura e battagliera anche se a centrocampo le manovre dei padroni di casa con Panitti al posto di Dionisi sono ben coordinate e più finalizzate a manovre offensive. Ma al 6' minuto il Cantalice incassa la seconda rete su colpo di testa di Dionisi che svetta e gira bene a rete. Sullo 0-2 al Ramacogi la reazione dell'undici di Patacchiola si fa più rabbiosa e parte la girandola delle sostituzioni (Agostini per Panfilo, Monaco rileva Tiengo, Accardo sostituisce Di Lorenzo e Piras rileva Suwareh) anche se non sempre le manovre di gioco appaiono ben coordinate come nel primo tempo. Ma al 20' Accardo raccoglie da fuori area e penetra in velocità in diagonale infilando Natali e mettendo i conti sull’1-2. Passano appena 4 minuti e il copione è praticamente identico solo che a battere a rete con un diagonale a mezz'aria è l’ottimo Monaco. Sul 2-2 si scaldano la partita e gli animi. Mister Donati cambia alcune pedine (via Gerbino per Lucarelli, Fany sostituisce Cresta e Simonetti rileva Di Loreto) e si comincia a giocare con capovolgimenti di fronte. E’ Monaco a fare la differenza: incornata su cross di Panitti e ancora colpo di testa in tuffo fuori di poco fino al 90’ con un Poggio Fidoni che con due buone verticalizzazioni partite dal piede di Lucarelli non concretizza gli affondi.

Dunque, resta apertissimo il discorso qualificazione al secondo turno che si deciderà tra due settimane, mercoledì 17 ottobre alle 15.30, al Chiani di Piani Poggio Fidoni.

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice: «Abbiamo sciupato davvero troppe occasioni nel primo tempo senza riuscire a concretizzarne neanche una. Siamo comunque consapevoli della nostra forza e lo abbiamo ampiamente dimostrato nei secondi 45 minuti dove siamo usciti fuori con maggiore incisività facendo vedere un buon livello tecnico e un buon calcio. Agli avversari indubbiamente il merito di aver saputo contenere i nostri attacchi facendo vedere un’ottima solidità difensiva che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà».

Marco Donati, tecnico Spes Poggio Fidoni: «Dopo alcuni passi falsi un pareggio con il Cantalice è senza dubbio un buon segnale. Siamo una squadra giovanissima e dobbiamo giocare ogni partita con grinta e aggressività lottando su ogni pallone. Solo così possiamo lottare in una categoria come questa».

IL TABELLINO

Cantalice: Pezzotti, Panfilo (1’st Agostini), Rossi, Mattei, Salvi, De Gennaro, Suwareh, Santarelli, Tiengo (10’st Monaco), Dionisi (1’st Panitti), Di Lorenzo (10’st Accardo). A disposizione: Alessandrini, Martini, Panitti, Monaco, Agostini, Beccarini, Accardo, Agnesi, Piras. All. Patacchiola.

Spes Poggio Fidoni: Natali, Massimi, Gerbino (10’st Lucarelli), Brucchietti, Ianni, Gregori (28’ Mastroiaco), Colantoni, Dionisi, Mancini, Di Loreto (3’st Simonetti), Cresta (3’st Fany). A disposizione: Simonetti, Baginka, Lucarelli, Fany, Mastroiaco, Fusacchia, Colarieti, Ricci. All. Donati

Arbitro: Arcidiacono (De Iorio e Senchuk)

Reti: Di Loreto (30' pt), Dionisi (6'st), Accardo (20’st), Monaco (24’st)

Note: ammonito Colantoni; spettatori 80 circa; partita iniziata con 5 minuti di ritardo

