Altri 3 arrivi per completare la rosa e dare al mister Pannozzo una squadra nella giusta misura di esperti e giovani.Stasera nell'ordine come in foto il 2000 Stefano Cangianiello poi Andrea Fratini centrocampista e Angelo Pisacane attaccante.Un bel tris di grandi giocatori che saranno a disposizione già domenica.Ancora forse manca un difensore e poi siamo completi in tutti i reparti.Domenica si avvicina ma noi siamo pronti.Forza ragazzi e forza Monte San Biagio





