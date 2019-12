Ultimo aggiornamento: 17:51

Avrebbe dovuto andarsene. Lasciare la Lupa per quei problemi di lavoro che gli consentono di lavorare poco. Federico Federici è invece stato "costretto" a restare e a Frascati ne sono ovviamente felici. Già, perché Federico, a dispetto delle difficoltà nell'essere sempre presente negli orari di allenamento (per via dei turni di lavoro) la sua classe sotto rete non la fa certamente mancare. Ieri, se n'è avuta riprova nel recupero che la Lupa ha giocato (e vinto) contro il Roccasecca e nel quale Federici ha messo la firma, anzi tre firme.Sono stati suoi, infatti, i gol che hanno ribaltato la partita nel secondo tempo, anzi negli ultimi venti minuti del recupero gicoato all'Otto Settembre. Tre reti pesanti, che proiettano la Lupa Frascati al terzo posto in classifica, nel girone D della Promozione, in quella zona play-off che può e deve essere l'obiettivo stagionale dei giallorossi, anche se la vetta occupata dal Ferentino (che a gennaio sarà a Frascati per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo il 4-4 dell'andata) è distante cinque punti, non certo un'enormità.Federici, nel recupero di ieri (la gara era stata rinviata per i danni causati dal maltempo ad una porta del campo) è andato a segno la prima volta al 24' della ripresa, la seconda al 43', la terza nel recupero. Un tris che ha ribaltato il risultato del primo tempo, che il Roccasecca aveva chiuso sul 2-1, dopo i il gol di Muzzi in apertura, e quelli di Grossi a metà tempo e Di Vaia in chiusura di prima frazione di gioco.