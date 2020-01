Promozione: il Fregene batte la Gallese pensando alla Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fregene-Maccarese prevale senza incontrare grosse difficoltà ai danni del fanalino di coda Doc Gallese (3-0). Al “Paglialunga” di Fregene i padroni di casa hanno subito aggredito la giovane compagine viterbese che ha cercato di contenere le sfuriate dell’undici di mister Ceccarelli. Al 9’, primo brivido del match: Mariani si libera bene sulla fascia sinistra e mette al centro per l’accorrente Simmi la conclusione del quale è fuori bersaglio. Azione cliché, al 20’, ma questa volta Simmi mette nel sacco da pochi passi. Il tempo di mettere la sfera a centrocampo che biancorossi sono di nuovo nell’area ospite con lo scatenato Simmi messo a terra Pisciavino: la direttrice di gara, vicina all’azione, indica immediatamente il dischetto. Si incarica di battere la massima punizione Spagnoletti che viene però intercettata con un tuffo sulla sua destra dall’ottimo Coretti. Con il trascorrere dei minuti i padroni di casa perdono incisività e la Gallese va a caccia di varchi per cercare di riequilibrare le sorti. Le squadre vanno al riposo con i tirrenici in vantaggio.SALUSTRI E DAVI STENDONO LA GALLESELa seconda frazione di gioco si apre con il raddoppio del Fregene. Al 2’, infatti, un calcio piazzato di Salustri, dal vertice dell’area di rigore, trova impreparato Coretti e porta sul 2 a 0 Carletti e compagni. Al 10’, si fa pericolosa la Gallese con una beffarda punizione di Pecci che costringe Pacelli a un fulmineo colpo di reni per mettere la sfera oltre la trasversale. Porta la firma di Davi la terza marcatura con cui gli aeroportuali mettono al sicuro il risultato. Al 25’, ci prova il nuovo entrato Tesone a calare il poker con un colpo di testa ravvicinato che viene però intercettato da Coretti che lo spinge contro la traversa. Il match si trascina senza grossi brividi fino al 44’ quando Moretti sfiora la quarta segnatura.IL MISTER CECCARELLI: «ORA PENSIAMO ALLA COPPA»Al termine del match il mister Marco Ceccarelli non è apparso molto soddisfatto della prova del Fregene. «Sulla carta la partita era da giocare con molta attenzione – commenta l’allenatore tirrenico – non tanto per il valore del nostro avversario, che naturalmente rispettiamo, ma per il fatto che la ripresa del campionato può riservare sorprese dopo la pausa natalizia. Non abbiamo infatti brillato ma era importante conquistare l’intera posta in palio con cui muoviamo la nostra classifica. Ora però dobbiamo subito concentraci sul match di Coppa Italia che mercoledì ci vedrà affrontare in casa la Vigor Acquapendente. Abbiamo vantaggio di aver vinto 3 a 2 sul loro terreno ma non mi fido quindi dobbiamo restare concentrati perché la Vigor è un complesso temibile».FORMAZIONIFregene-Maccarese: Pacelli, Barilaro (13’ st Bornino), Spagnoletti, Stendardo, Cibei, Maurilli, Corridori (17’ st Davi), Simmi (30’ st Fortunato), Carletti, Sallustri (13’ st Tesone), Mariani (35’ st Moretti). A disp. Foresta, Fratoni, Costantini, Chichi. All. Ceccarelli.Doc Gallese: Coretti, Lucentini, Amoruso, Pellegrini, Danella (35’ st Magrini A.), Mariani, Bachevac (30’ st Calidori), Cioccolini, Pecci, Berni, Pisciovino (7’ st Magrini L.). A disp. Parroccini, Cupidi, Sansonetti, Drogo. All. Quattrini.Arbitro: Spampinato di Ciampino (Spinetti-Grassi)Reti: 20’ pt Simmi, 2’ st Salustri, 19’ st Davi.Note: spettatori 100 circa, angoli 9 a 1 per il Fregene. Ammoniti Pellegrini e Bornino.