Il Fiumicino 1926 si riprende il vertice del girone A di Promozione. Battendo in casa l’Almas Roma per a 3 a 1 i tirrenici tornano al successo dopo due battute d’arresto consecutive. L’undici di Di Ruocco, squalificato per l’occasione, si è presentato al “Pietro Desideri” schierando in prima linea il bomber Ciro Di Fiandra, tesserato in settimana al posto di Mirko Forcina che ha lasciato definitivamente il club rossoblù. L’altra novità è stata l’innesto dell’esperto centrocampista Flavio De Maio, reduce dall’esperienza con la casacca dell’Aranova. Con Di Fiandra e De Maio il team del presidente Simone Munaretto guarda con maggiore concretezza al salto di categoria e, approfittando del mezzo passo falso interno del Città di Cerveteri, torna a essere leader del primo raggruppamento.

LOCALI IN VANTAGGIO CON CLEMENTUCCI

Non trascorre molto dal fischio d’inizio della giacchetta nera di Ciampino che i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Parini la conclusione ravvicina del quale sorvola di poco la trasversale. Al 7’, rispondono gli ospiti con un assist di Petitta su cui non arriva puntuale la deviazione ravvicinata di Groos. Al 17’, gli spalti dello stadio tirrenico esplodo per un gol-capolavoro di Clementucci che dal limite dell’area manda la sfera del suo preciso diagonale sotto l’incrocio alla sinistra dell’incolpevole Maggini. Al 22’, ci prova Di Meglio che conclude debolmente tra le braccia dell’estremo difensore ospite. Il raddoppio di Benedetti e compagni arriva al 38’ e porta la firma del “folletto” Di Meglio il quale trasforma un calcio di rigore concesso per atterramento in area di Parini ad opera di Olivieri. I romani si affidato ai lanci del suo uomo d’ordine Valentini ma senza creare grossi problemi a Molon che viene però battuto da una decisiva quanto involontaria deviazione di Reali A. su tiro dal limite di Groos. Le squadre vanno al riposo con il Fiumicino in vantaggio per 2 a 1.

DI MEGLIO SU PUNIZIONE SIGLA UNA DOPPIETTA

La seconda frazione di gioco vede i romani impegnati nel vano tentativo di superare il pacchetto arretrato tirrenico. Al 3’, ci prova Groos ma la sua conclusione è fuori bersaglio. Forte del doppio vantaggio il Fiumicino cerca di controllare il gioco nella zona nevralgica facendo leva sui pilastri Benedetti, De Nicolo e Di Meglio. Il gioco finisce per ristagnare la centro del rettangolo verde lasciando inoperosi i portieri. L’ultimo squillo della partita nei minuti di recupero grazie un capolavoro di Di Meglio su calcio piazzo dal limite che scavalca la barriera e permette agli aereoportuali di conquistare tre preziosi punti con cui tornare in vetta.

FORMAZIONI

Fiumicino 1926: Molon, Reali A. (45’ st Campa), Rasseni, Benedetti (28’ st De Maio), Bove, Cordova, Parini (42’ st De Franco), De Nicolo V., Di Fiandra (35’ st Reali M.), Di Meglio, Clementucci. A disp. Pompei, Giacinti, Orlando, Diorio, Munaretto. All. De Nicolo F.

Almas Roma: Maggini, Bonanni, Petrizza (13’st Quaresima), Olivieri, Bertini, Manni (43’ st Nuovo), Durante (36’ st Bonifazi), Valentini (9’ st Cappi), Groos, Petitta, Bendia. A disp. Vartolo, Papa, Mascioli, Alampi. All. Sesena.

Arbitro: Sancricca di Ciampino (Ciufoni-Gookoojk)

Reti: 17’ pt Clementucci, 38’ Di Meglio (rig.), 41’ Reali A. (autorete), 48’ st Di Meglio.

Note: spettatori 400 circa, ammoniti Petrizza, De Nicolo V., Bendia, Manni, Durante, Di Meglio. Angoli 7 a 1 per l’Almas.

