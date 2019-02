© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due squadre del Nord Lazio e due del Sud Lazio. Le semifinali della coppa Italia di Promozione potrebbero essere due derby (deciderà il sorteggio...) perché al penultimo atto della coppa sono arrivate due squadre del girone (Corneto Tarquinia e Compagnia Portuale) una del girone C (la Vis Sezze) e una del girone D (il Città di Paliano). Non a caso sono quattro squadre che sono ai vertici dei rispettivi gironi, in lotta non solo per l'acquisizione della coppa, ma anche della promozione diretta in Eccellenza.Nelle gare di ritorno dei quarti di finale, giocate ieri, l'impresa l'ha compiuta la Compagnia Portuale, che è andata a vincere 3-1 sul campo dell'Atletico Torrenova (2-2 il risultato dell'andata) dopo essere stata sotto di una rete. Tre gol qualificano alla semifinale pure la Vis Sezze, che prima va sotto 3-0 a Ferentino (che avrebbe dato la qualificazione ai granata dopo lo 0-2 dell'andata) e poi trova la rete che ribalta di nuovo la situazione. A quel punto, le speranze del Ferentino naufragano e i setini riescono addirittura a portarsi sul tre pari.Stessa altalena in Palestrina-Città di Paliano, con i prenestini che dopo aver subito il gol dei ciociari, vanno sul 2-1, risultato che avrebbe mandato le squadre ai calci di rigore. Invece, la rete del due a due del Paliano spazza via le speranza del Palestrina e manda in semifinale i biancorossi. Si prende almeno la soddisfazione di vincere, l'accademia Calcio Roma, che dopo aver subito due reti nell'Alto Lazio, batte 3-2 il Corneto Tarquina, risultato che comunque non basta per accedere al penultimo atto della manifestazione.