Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, mercoledì 31 ottobre, torna la Coppa Italia Promozione. Solo il Cantalice tra le cinque reatine ha centrato il passaggio ai sedicesimi di finale. La formazione di mister Patacchiola, dopo aver eliminato la Spes Poggio Fidoni, affronterà alle 14:30 al Ramagoci (arbitro Pozzi di Roma 1) il Vicovaro, formazione che in campionato milita nello stesso girone, per la gara d'andata (il ritorno tra due settimane sul campo dei romani).Per ciò che concerne i confronti più recenti, le due formazioni si sono sfidate per tre volte, i biancorossi non sono usciti mai sconfitti: un pareggio e un successo nella scorsa stagione, un'altra vittoria per 2 a 1 nell’ultimo scontro di un mese fa. Il Vicovaro comunque è una delle squadre più preparate nel girone B di Promozione che ha messo in difficoltà anche il Palestrina (oggi in vetta alla classifica) concludendo la gara sull’1 a 1.Il Cantalice dopo il primo ko stagionale nella precedente domenica deve farsi trovare pronto sia mentalmente che fisicamente. Società e tecnico vogliono il passaggio del turno, partendo dalla gara in casa, fondamentale per ipotecare la qualificazione. «Dovrà essere la partita del riscatto - afferma mister Simone Patacchiola - Tireremo fuori l’orgoglio e la cattiveria agonistica perché dobbiamo vincere». Della stessa opinione il ds Luciano Santacroce che senza giri di parole dice: «Vogliamo passare il turno».