© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna a casa. Dopo ventidue anni, Pasquale Camillo riabbraccia il Ceccano. Già proprio la squadra con la quale, negli anni 90, costruìi un piccolo miracolo calcistico. Che ancora oggi nel centro della Ciociaria ricordano con gli occhi lucidi e piedi di entusiasmo. Pasquale Camillo, era l'allenatore di quel piccolo miracolo calcistico, che nel 1993-03, vincendo lo spareggio con l'Anagni, salì in serie D, dove rimase alcune stagioni. Un traguardo poi mai più raggiunto dal club, che con Camillo in panchina raggiunse anche una finale di Coppa Italia, persa allo stadio Flaminio di Roma contro il Palestrina.«A questi dirigenti non potevo dire di no», sono state le prime parole di Camillo, che nella sua trentennale esperienza di tecnico ha guidato numeros squadre, tra le quali Civitavecchia, Tor Sapienza, Fregene, Ciampino, Torrenova, Roma VIII e numerose altre. Oggi, Camillo ha diretto il primo allenamento, presentandosi ai ragazzi di una «squadra composta tutta da giocatori locali», come sottolinea lo stesso Camillo. Che trova alcuni rinforzi dicembrini, come l'ex attaccante di Colleferro e Palestrina Compagnone, che è nativo proprio di Ceccano.«Quest'anno abbiamo come obiettivo la salvezza, ma la prossima stagione potremmo anche pensare a qualcosa di più», i programmi del neo-tecnico. E non è un caso che il Ceccano nel 2020 festeggi i suoi primi 100 anni di vita.