Definiti i campi dove domenica prossima si giocheranno le gare di semifinale dei play-off del campionato di Promozione. le prime due semifinali (A e B, determinate dai successi scaturiti dalle gare del primo turno, giocate di domenica scorsa) serviranno a determinare le finaliste per il 1 e 2 posto e quelle per il 3 e 4 posto della graduatoria dei ripescaggi (le prime due sembrano già sicure di un posto in Eccellenza la prossima stagione). Le semifinali C e D (in cui si affrontano le perdenti le gare del primo turno), invece, determineranno le squadre che giocheranno le finali per l'assegnazione del 5 e 6 posto e del 7 e 8 posto.campo SUPERGA di Ciampino - ore 11campo ANCO MARZIO di Ostia Lido (Roma) - ore 16campo PIERGIORGIO TINTISONA di Paliano - ore 11campo FAUSTO CECCONI di Monterotondo - ore 11