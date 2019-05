© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella giovane storia dell’Aranova per la prima volta il club di via Galtelli accede ai playoff per l’Eccellenza. La squadra di mister Emiliano Bernardini, infatti, batte la neo-promossa Corneto Tarquinia per 2 a 1 e balza al secondo posto, a pari punti con la Compagnia Portuale. Tutto esaurito allo stadio delle “Muracciole” di Aranova per sostenere il complesso locale che deve assolutamente vincere per poi sognare. Il sogno si è poi realizzato e al termine del match giocatori e dirigenti hanno festeggiato sotto gli spalti gremiti con gli scatenati fedelissimi.AL BOMBER ITALIANO RISPONDE CATRACCHIAAvvio all’insegna dei padroni di casa che si fanno subito minacciosi con una conclusione di Moretti respinta in tuffo da Iacomini. Al 7’, beffardo diagonale di Italiano che sfiora la base del palo. All’11’, Italiano si destreggia in area e viene messo a terra: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Si incarica di batte il penalty lo specialista Italiano che porta in vantaggio l’Aranova e si laurea capocannoniere del girone A della Promozione con 36 centri, seguito a tre lunghe da Catracchia. Si riprende e Moretti chiama l’estremo difensore a una difficile parata a terra. Alla mezz’ora, una violenta conclusione dal limite di Italiano si stampa sul palo alla sinistra di Iacomini. Al 37’, contropiede di Moretti a cui si oppone con una coraggiosa uscita il numero uno ospite, la sfera finisce sui piedi di Italiano che spedisce su fondo da facile posizione. Al 41’, si fanno vivi gli ospiti con una girata aerea di Pastorelli che sorvola la trasversale. Un minuto dopo arriva il pari: l’esperto cannoniere Catracchia lascia partire un secco rasoterra dal limite che si infila nell’angolino basso alla sinistra di Ceccucci. L’Aranova reagisce prontamente e un pallonetto di Filippi scavalca il portiere ma viene respinto dalla traversa. Preludio al gol del vantaggio firmato dal folletto Filippi che fa esplodere le gradinate.RIPRESA SENZA GROSSE EMOZIONILa posta in palio impone ai padroni di casa di controllare le sorti del match che finisce con il ristagnare nella zona nevralgica dove entrambi i collettivi tessono una ricca ragnatela di passaggi lasciando praticamente inoperosi i portieri. Al termine si è scatenata la festa con gli sportivi tifosi rossoblù che hanno tributato un applauso anche per il Corneto Tarquinia per la bella cavalcata coronata con la promozione.IL PRESIDENTE SCHIAVI: «BRAVI RAGAZZI MA NON E’ FINITA»Sugli spalti anche il presidente dell’Aranova, Andrea Schiavi, ha applaudito i giocatori e, al tempo stesso, ricevuto i complimenti per quella che molti ritengono un’impresa. «Una grossa soddisfazione – ci confida il “patron” del club – ringrazio i ragazzi ma non è ancora finita. E’ la prima volta che raggiungiamo un obiettivo così prestigioso e questo mi riempie d’orgoglio. Tale risultato conferma che abbiamo lavorato bene. Con la stessa umiltà ora ci prepariamo a disputare i playoff e faremo del nostro meglio per portare l’Eccellenza a Aranova». Gli fanno eco i tifosi. «Grazie alla società e all’impegno dei giocatori e del tecnico – precisa il capo-tifoso Riccardo Angeli – abbiamo ottenuto quello che sembra un sogno. Siamo orgogliosi di questo team e ora vogliamo l’Eccellenza». Al settimo cielo il ds Alessio Mursia. «Abbiamo centrato un primo obiettivo e ora dobbiamo attendere il responso della Coppa in cui è impegnata la Compagnia Portuale – sottolinea Mursia -. Siamo fiduciosi e confidiamo in questo meraviglioso gruppo per arrivare sino in fondo. Dobbiamo assolutamente premiare il sacrificio del presidente Schiavi che sta facendo tanto per il calcio di Aranova».FORMAZIONIAranova: Ceccucci, Urbani, Monfreda, Mancini, De Maio (15’ st Morasca), Tartaglione (42’ st Peluso), La Ruffa (25’ st Gritta), Savarino, Italiano (40’ pt Mariani), Filippi, Moretti (35’ st Corridoni). All. BernardiniCorneto Tarquinia: Iacomini (6’ st Desini), Forieri, Martelli, Gallinari, Vincenzi, Federici, De Santis (8’ st Massaini), Trolili, Catracchia (4’ st Antonini), Pastorelli, Loi. All. Del CanutoArbitro: Neccetelli di Roma 2 (Orlando-Petrini)Reti: 11’ pt Italiano (rig.), 42’ Catracchia, 44’ Filippi.