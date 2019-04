© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una partita in meno e l'Eccellenza sempre più vicina per la Corneto Tarquinia. Il turno infrasettimanale di Promozione, nel girone A, non ha portato grandi novità nella parte alta della classifica, anche se in molto casi i risultati sono stati tennistici. Sono invece cambiate molte situazioni nella zona play out.La capolista Corneto Tarquinia ha piegato in meno di dieci minuti nel derby la Csl Soccer di Civitavecchia. I tarquinesi con le reti di Gravina e Martelli, Catracchia (trentunesima rete) hanno vinto 4-0.« Gran bella prestazione - ha commentato il presidente Rinaldo Santori - ma non ci si siamo ancora. Mancano tre gare e ci sarà da ancora soffrire».E’ stata la tredicesima vittoria in quattordici gare nel girone di ritorno per la squadra allenata da Stefano Del Canuto che resta pertanto con cinque lunghezze di vantaggio sulla Compagnia Portuale. Quest’ultima ha vinto sul campo del S.Marinella per 5-2 in rimonta dopo essere andata sotto di due reti. Lorenzo Serafini è autore di una doppietta.Per quello che riguarda i play off la Polisportiva Monti Cimini si è aggiudicata il derby col Bomarzo per 5-2. Tutto facile per l’Aranova che ha liquidato per 8-0 il già retrocesso Aurelio Academy. Una doppietta a testa per Italiano e Mariani. 1-1 tra Cerveteri e Vigor.