Promes, ecco la sentenza: condannato a 18 mesi di carcere per aver accoltellato il cugino

Un tempo Quincy Promes era considerato uno degli astri nascenti del calcio europeo. Ora invece l'attaccante dello Spartak Mosca è stato condannato in contumacia a 18 mesi di carcere. È la sentenza del tribunale di Amsterdam, che ha punito l'ex Ajax e Siviglia per «tentato omicidio colposo», dopo che il giocatore ha pugnalato a una gamba suo cugino durante una festa di compleanno nel luglio del 2020, quando scoppiò una violenta lite per una collana, presumibilmente rubata.

Il tribunale ha spiegato di aver «tenuto in considerazione, nella sentenza, che il sospettato al tempo era un giocatore professionista e un personaggio pubblico».

Il calciatore si è sempre dichiarato «non colpevole» e il pubblico ministero, che lo scorso anno aveva chiesto due anni di reclusione, in un primo momento ha dovuto archiviare le accuse per insufficienza di prove. L'inchiesta è stata poi avviata nuovamente dopo le intercettazioni telefoniche dovute a un'altra accusa mossa contro Promes, ovvero quella di traffico di droga.

Secondo la giustizia olandese infatti l'ex nazionale olandese avrebbe importato con un coetaneo oltre 1300 chili di cocaina, più nello specifico due lotti di circa 650 chili e 713 chili, che a fine gennaio 2020 sono stati intercettati nel porto di Anversa, in Belgio. Un giro d'affari che sarebbe stato di circa 75 milioni di euro.