Programmi tv, non solo Premier, sotto l’albero c’è tanto sport da seguire

Tra un pranzo e una cena, tra una fetta di panettone e una di pandoro, da oggi fino al 27 dicembre saranno giorni di sport. A differenza degli ultimi due anni non è in programma nessuna giornata di serie A o qualche gara di Coppa Italia, ma scenderà in campo (su Dazn) la Serie B. Tutti a caccia del Benevento di Pippo Inzaghi, in testa a +9 dal Pordenone. Si inizia con Cosenza-Empoli (12,30) e si finisce con Entella-Spezia (21). Sarà un Natale meraviglioso per gli amanti del basket con il derby di Bologna tra la Virtus e la Fortitudo (20,30, Eurosport 2): sono passati 10 anni dall’ultima volta che si sono affrontati nella massima serie. A Santo Stefano, invece, sarà il turno dell’Olimpia Milano in casa del Cska Mosca nel match di Eurolega (ore 18, Eurosport e Dazn). Venerdì 27 dicembre ci sarà l’anticipo Treviso-Sassari. Natale e Santo Stefano in campo anche per il volley maschile. Si inizia domani con Trentino-Ravenna (ore 18) e si finisce il 26 dicembre con l’intera giornata di campionato (spicca il derby lombardo Milano-Monza, ore 19). Da non dimenticare lo sci. Tra due giorni è in programma la prima prova DH maschile a Bormio (11,30) e il 27, sempre a Bormio, il recupero della discesa libera cancellata in Val Gardena (11,30, Rai Due ed Eurosport).il 26 dicembre: ore 13.30, Tottenham-Brighton; ore 16, Aston Villa-Norwich; Bournemouth-Arsenal; Chelsea-Southampton; Crystal Palace-West Ham; Everton-Burnley; Sheffield United-Watford; ore 18.30, Manchester United-Newcastle; ore 21, Leicester-Liverpool. Tutte in tv live su Sky.