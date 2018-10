Ultimo aggiornamento: 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campi sintetici, palloni super leggeri che si possono pilotare, scarpini performanti che calciano quasi da soli. Il tutto, in favore dello spettacolo e della velocità di esecuzione. Com'è cambiato il calcio non lo scopriamo certo oggi. Soprattutto per noi, che spesso andiamo ripetendo “quando giocavamo noi… era diverso”. Ma c'è da chiedersi se i cambiamentii siano stati tutti positivi e se abbiano effettivamente migliorato il gioco che piace in tutto al mondo.Il cambiamento è sicuramente stato una evoluzione dei tempi e della metodologia, che ha fatto scomparire l'allenatore tuttofare, a vantaggio dello staff tecnico e della stessa tecnologia applicata ai metodi di allenamento, supportati da congegni sempre più sofisticati. Staff tecnici che, però, si sono persi una componente importante, quella dei Direttori Sportivi, il giusto trait-d'union tra calciatori e vertice dirigenziale. Il ds era colui che, da grande esperto, reclutava i giocatori giusti nell’interesse della società e i presidenti si affidavano ciecamente alla professionalità e capacità di scoprire i talenti.Oggi, invece, ci sono i procuratori, diventati i consiglieri dei presidenti. Il loro ruolo dovrebbe avere un valore importante per i calciatori per salvaguardarne gli interessi, un compito che in realtà doveva essere a carico dell'Associazione calciatori. Ma se la presenza del procuratore in ambiente professionistico è comprensibile, viste le cifre e gli interessi che girano, non si avverte il significato, o forse se ne avverte fin troppo, nei dilettanti e nei settori giovanili. In queste categorie oltre ad essere proibito, il procuratore che assiste i ragazzi crea false aspettative e illusioni, perché l'evoluzione del loro ruolo si sposta soprattutto verso gli interessi economici, per non dire esclusivamente verso quelli.Viene da domandarsi, dunque, come mai il proliferare di queste figure non si plachi. Anzi, venga alimentato da quelle stesse persone che li denigrano. E che, invece, dovrebbero cominciamo con ridare, per trovare la soluzione a questo "male", il giusto valore ai direttori sportivi, quelli che sono davvero in grado di stabilire se un giocatore merita di far parte di una squadra per motivi tecnici e non soltanto se è amico di... o portato da...