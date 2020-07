Probabili formazioni, Verona-Inter: Conte rilancia Godin, torna Amrabat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scelte quasi obbligate per Antonio Conte per il posticipo di Verona.In difesa sono squalificati D'Ambrosio e Bastoni, via libera quindi per Godin. Davanti, come spalla di Lukaku, sanchez è pronto a rubare il posto allo spento Lautaro di questo periodo. Nel Verona torna Amrabat, mentre quasi sicuramente non sarà della sfida Borini, uscito malconcio dall'ultimo impegno contro il Brescia.(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.(3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte.