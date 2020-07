Probabili formazioni Udinese-Lazio: Leiva in dubbio, chance per Luiz Felipe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simone Inzaghi non potrà disporre dell'infortunato Correa, la cui assenza si somma a quella del lungodegente Lulic. In attacco toccherà nuovamente a Caicedo affiancare Immobile. In regia Leiva, ieri assente, resta in dubbio. Al suo posto si scalda Cataldi. Intermedi di centrocampo saranno ancora una volta Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Sugli esterni Lazzari a destra mentre a sinistra dubbio Jony-Lukaku. Si rivede anche Marusic. Fra i pali ci sarà Strakosha, nella linea a tre è possibile il ritorno da titolare di Luiz Felipe accanto ad Acerbi e Radu.Gotti dovrà fare a meno nuovamente di Jajalo, la cui assenza in cabina di regia si aggiunge a quella di Mandragora. Da playmaker agirà dunque Walace, con Fofana e De Paul interni ai suoi lati e Stryger Larsen e Sema esterni di fascia. Davanti Okaka potrebbe rilevare Nestorovski dal 1' come partner di Lasagna. Probabile conferma, infine, per la linea difensiva composta da Troost-Ekong (favorito su Rodrigo Becão), Nuytinck e Samir. UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, De Maio, Ter Avest, Mazzolo, Becao, Palumbo, Jajalo, Teodorczyk, Zeegelaar, Nestorovski. All. Gotti LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, Silva, D. Anderson, Leiva, Lukaku, Falbo, A. Anderson, Adekanye. All. Inzaghi