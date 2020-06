Probabili formazioni Torino-Lazio, granata in crisi ma Inzaghi (squalificato) non vuole perdere il passo-scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritrovata la vittoria nel match con la Fiorentina, la Lazio non vuol perdere il passo-scudetto che la Juve spinge a suon di vittorie consecutive. Al Grande Torino Inzaghi (squalificato, in panchina i comandi andranno al suo vice Farris) metterà ancora in campo la miglior formazione possibile, senza farsi condizionare da calcoli eccessivi. Di fronte, infatti, ha un Torino ferito dalla nuova, pesante, caduta di Cagliari che ha annullato i benefici della vittoria colta con l'Udinese. Longo-Inzaghi, poi, è una sfida che ha un nobile passato nel campionato Primavera, i due si conoscono bene e può uscirne una gara molto equilibrata e ricca di colpi di scena.Le probabili formazioniTORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina; Edera, Belotti, Berenguer. All: LongoLAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All: Inzaghi (squalificato, in panchina Farris)